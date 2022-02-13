إيصال المرور بـ 70 جنيها..السجن 3 سنوات لمزور بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار طارق محمد حافظ رئيس المحكمة بالسجن 3 سنوات لعجان بشركة البسكويت لاتهامه بالتزوير في المحررات الرسمية.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد وسكرتير الجنايات فايز القطعاني.

تعود القضية رقم 30095 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة للمرور بقيام المتهم بالتزوير في المحررات الرسمية إيصالات الرخص المرورية بنطاق دائرة قسم العامرية.

توصلت تحريات ضباط مباحث مرور الإسكندرية، لقيام المتهم " ب.إ.ب" 48 سنة عجان بشركة للبسكويت وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية التزوير في محررات رسمية وهي " إيصالات سحب " الخاصة بالمرور بعد أن قلد علي تلك الايصالات بختم شعار الجمهورية الخاص بوزارة العدل والنيابة العامة مركز بسيون وذلك لبيعها لسائقين سيارات النقل لتسهيل سيرهم علي الطرق المختلفة.

وبتقنين الإجرءات تم القبض عليه داخل سيارته التي يتخذها لتسهيل عملية حيازة وبيع تلك الإيصالات وبتفتيش السيارة عثر بداخلها عدد 125 إيصال سحب مرور على بياض وعدد 100 إيصال سحب منها 20 ورقة تصوير عليها ختم سحب وحُرر محضر بالواقعة.

وبمواجهته أقر بحيازته الإيصالات المزورة وطباعته الإيصالات وختمها بشعار الجمهورية المقلد مقابل بيعها للسائقين بمبلغ 70 جنيها للإيصال ليتمكنوا من السير في الطرق المختلفة، وبعرضه علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.