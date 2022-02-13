فور ظهورها رسميا.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في جميع المحافظات

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية على أحر من الجمر معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة روابط غير صحيحة جعلت لطلاب يتشتتون ولا يعرفون ما هو الرابط الصحيح للاطلاع على النتيجة فور اعتمادها من جانب الوزارة.

وينتظر الطلاب موعد إعلان النتيجة رسميا، كما يبحثون عن رابط صحيح يمكنهم من الوصول إليها فور ظهورها، لذا تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية لقراءها الكرام من الطلاب والطالبات من أبناء الصف الثالث الإعدادي رابط خصصته وزارة التربية والتعليم يعرض نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022 الترم الأول.

ومن هنا إليكم روابط نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية يمكنكم الاستعلام عن النتيجة ومعرفة الدرجات الحاصل عليها الطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، من أكثر عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث الطلاب وبشدة عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي قبل بداية الترم الثاني المقرر إنطلاقه في 19 من فبراير الجاري، حيث حصل الطلاب على إجازة نصف العام في يوم 3 من نفس الشهر، ولا نية لتأجيل أو مد فترة الإجازة حتى الأن.

وعن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والبحيرة والجيزة وبني سويف وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان ومطروح وبور سعيد ودمياط والاسماعيلية، إليكم اللينكات التالية:

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة السويس

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بور سعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الاسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا