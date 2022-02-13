بعد معدلات التغطية المرتفعة.. "ماكرو جروب" تهبط 13% في ثاني أيام التداولات

واصلت أسهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية خسائرها في البورصة المصرية؛ لثاني جلسة على التوالي؛ رغم معدلات التغطية المرتفعة للاكتتاب التي بلغت ١٠٢ مرة.

وهوى سعر سهم "ماكرو جروب" حتي منتصف تعاملات جلسة اليوم بنسبة 5.30% ليصل الي4.25 جنيه، مستكملا مسلسل هبوطه منذ ان بدء التداول عليه في البورصة جلسة الخميس الماضي عند سعر 4.85 جنيه للسهم.

وكان السهم قد نزل عن مستوى سعر الاكتتاب في أول جلسات تداولاته بنسبة خسائر تجاوزت 7% إلى 4.50 جنيه، متصدرا الأسهم الأكثر تراجعا وقتها.

وجاءت تراجعات السهم في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة البورصة ان الاكتتاب الخاص والعام للشركة لقي قبولا واسعا من قبل المؤسسات المالية والأفراد، "وجذب نحو ٥٦٠٠ مستثمر منهم 49.6% مستثمرين جدد اشتروا نحو 31% من الطرح".

وقال أحمد النايب رئيس مجلس إدارة الشركة، ان من ابرز المؤسسات المالية التي شاركت في الاكتتاب الأولي لشركة المجموعة المالية هيرميس، وصندوق السيادي السعودية.

وفتحت إدارة البورصة مع بداية التداولات على ماكرو جروب حساب استقرار سعر السهم ماكرو جروب لمدة شهر، والذي يسمح للمشاركين في الاكتتاب العام ببيع أسهمهم لمدير الاكتتاب، بنفس سعر الطرح العام ضمانا لحقوقهم.



وطرحت ماكرو جروب نحو 45% من اسمهم راسمال للاكتتاب، علي شرحيتن عام وخاص بقيمة اجمالي بلغت ١.٣ مليار جنيه.

