إزالة 30 حالة تعد على أراض مملوكة للدولة بالجيزة

شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية للموجه الـ١٩ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورصد أي مخالفات أو تعديات على الطرق وعلى الأراضي أملاك الدولة.

وقامت محافظة الجيزة، من خلال حي الوراق وفي إطار تنفيذ الموجه ١٩ لإزاله التعديات علي أراضي الدولة بتنفيذ عدد ٢١ قرار إزالة تعديات على أراضي ولاية الهيئة العامة للطرق والكباري بمساحه ٢٠ ألف م٢.

وأزال مركز ومدينة العياط حالة تعدى بالبناء على أراضي زراعية على مساحة ٣٥٠ م فى نطاق الوحدة المحلية بالقطوري، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى بالبناء على أراضي زراعية على مساحة ١٥٠م تقريبا فى نطاق الوحدة المحلية ببرنشت.

ونفذ مركز ومدينة منشأة القناطر إزالة ٣ مخالفات بناء رصدتها وحدة المتغيرات المكانية على مساحة ٨٠٠م بناحية بهرمس.

كما قام مركز ومدينة أطفيح بإزالة حالة تعدى بناء على أراض زراعية بقرية الصالحية التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر قنديل على مساحة 175م فى المهد.

وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة شدة خشبية بعقار مخالف فى المهد بالكفر الغربي بقرية الديسمي على مساحة ٣٠٠م بالإضافة إلى إيقاف أعمال الشده الخشبية لعقار مخالف بقرية عرب الصبايحه بالأخصاص علي مساحه ١٠٠م مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



