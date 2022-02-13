السجن 5 سنوات لعاطل تعدى بسكين على شخص بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار طارق محمد حافظ رئيس المحكمة بالسجن 5 سنوات لعاطل للاتهامه باستعراض القوة وإصابة شخص.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد وسكرتير الجنايات فايز القطعاني.

كانت القضية رقم 1400 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول بمشاجرة وقيام المتهم بالتعدي علي المجني علية وإصابته بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول قيام المتهم " ع.ج. ص" إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه " ر.ع.إ" عقب تواجد المجني عليه بمحل إقامته فوجئ بالمتهم وبحوزته سلاح أبيض سكين وتعدى عليه وإصابته بجرح في الشفة وقطع سطحي بالساعد الأيمن وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.