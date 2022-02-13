وكيل "تعليم بورسعيد" يتفقد البرامج التدريبية لمديري المدارس

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وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد
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تفقد أحمد والي، وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم البرنامج التدريبي "دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر" الذي يستهدف مديري المدارس ‏الابتدائية بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين وذلك بحضور الدكتورة مروى مصطفى مدير إدارة التدريب.‏

وقال وكيل المديرية، إن برنامج تنمية القيم تنظمه المديرية، بدءا من اليوم الأحد، ويقوم به نخبة من محترفي التدريب لتنفيذ برنامج "تفعيل دور ‏المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر" الذي يستهدف مديري المدارس الابتدائية ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية لمدة 5 أيام متواصلة ويستهدف 140 متدربا.‏

وأضاف أنه تفقد أيضا البرنامج التدريبي الذى تنظمه المديرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية لتدريب أعضاء اللجنة الصحية والبيئية بكل مدارس ‏المحافظة والمؤسسات التعليمية بهدف تنفيذ ومتابعة الخطة الوقائية من فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة ويستهدف 200 متدربا ويستمر حتى 17 فبراير ‏الجاري.‏

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