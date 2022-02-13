وكيل "تعليم بورسعيد" يتفقد البرامج التدريبية لمديري المدارس
تفقد أحمد والي، وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم البرنامج التدريبي "دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر" الذي يستهدف مديري المدارس الابتدائية بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين وذلك بحضور الدكتورة مروى مصطفى مدير إدارة التدريب.
وقال وكيل المديرية، إن برنامج تنمية القيم تنظمه المديرية، بدءا من اليوم الأحد، ويقوم به نخبة من محترفي التدريب لتنفيذ برنامج "تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر" الذي يستهدف مديري المدارس الابتدائية ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية لمدة 5 أيام متواصلة ويستهدف 140 متدربا.
وأضاف أنه تفقد أيضا البرنامج التدريبي الذى تنظمه المديرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية لتدريب أعضاء اللجنة الصحية والبيئية بكل مدارس المحافظة والمؤسسات التعليمية بهدف تنفيذ ومتابعة الخطة الوقائية من فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة ويستهدف 200 متدربا ويستمر حتى 17 فبراير الجاري.