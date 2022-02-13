أحمد عبدالقادر يدخل حسابات كيروش قبل مواجهتي السنغال

تصدر اللاعب أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي اليوم الأحد، الموافق الـ13 من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل بعدما دخل حسابات المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش.

أحمد عبدالقادر

ودخل أحمد عبدالقادر نجم الأهلي، ضمن حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تحسبا لضمه خلال المرحلة المقبلة، وتحديدا قبل مواجهتي السنغال الفارقة نحو التأهل إلى كأس العالم.

كيروش يتابع أحمد عبدالقادر

وتابع كيروش النجم أحمد عبدالقادر الذي قدم أداءً كبيرًا خلال مشاركته الخيرة مع الأهلي في مونديال الأندية، حيث نال إعجاب النقاد والجماهير، وساهم مع المارد الأحمر في التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية الذي أقيم في الإمارات.

موقف أحمد عبدالقادر من المنتخب

وكشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني عن متابعة أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي آملين في مشاركته المستمرة واستمرار الثبات في مستواه في المباريات المقبلة محليا وقاريا، لتأكيد أحقيته بارتاء تي شيرت المنتخب الوطني.

مستوى أداء أحمد عبدالقادر

وشارك أحمد عبدالقادر في مونديال الأنية "الإمارات 2021"، حيث وظهر بمستوى مميز، ولا سيما في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والتي حسمها الأهلي على حساب منافسه الهلال السعودي برباعية نظيفة.

أحمد عبدالقادر ورغبة ارتداء تي شيرت المنتخب

ويأمل أحمد عبدالقادر في الانضمام للمنتخب واللعب في مواجهتي السنغال في نهاية شهر مارس المقبل ضمن المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

غياب أحمد عبدالقادر

وغاب النجم أحمد عبدالقادر عن قائمة منتخب مصر التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت بالكاميرون، حيث تم استبعاده لعدم مشاركته المستمرة مع الأهلي.