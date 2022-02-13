حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا في مدن ومحافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق الـ13 من فبراير 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت "الأرصاد إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا تميل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

ولفتت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة.

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات.

قنا العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات.

أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات.

سانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 02.