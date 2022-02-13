الزراعة تطلق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقوافل البيطرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية انطلقت أمس المرحلة الثانية من العام الخامس للحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية بقرى محافظات جمهورية مصر العربية حيث ينظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية – التابع لمركز البحوث الزراعية 75 قافلة بيطرية خلال الفترة من فبراير حتى ديسمبر 2022.



وقال د مصطفى فاضل مدير المعهد إن الحملة بدأت أمس في قرى حياة كريمة بمحافظة الفيوم وتستمر لمدة أسبوع مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتى للعام الخامس على التوالي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني

وسوف تقوم هذه الحملة بالفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي بصفة خاصة باستخدام سائل منوى لطلائق ذات صفات وراثية متميزة في انتاج اللحوم والالبان وذلك مساهمة في تحسين سلالات من الابقار والجاموس لدى المربى والفلاح.



واضاف "فاضل" أن الحملة تقوم أيضًا بعمل ندوات ارشادية ودورات تدريبية لشباب الأطباء البيطريين بغرض التعريف والتدريب على كل ما هو جديد في مجال تناسليات الحيوان والتغذية وتشخيص وعلاج الامراض التناسلية للحيوانات خاصة في القرى الأكثر احتياجًا وقرى حياة كريمة