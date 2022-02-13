أستاذ موارد مائية: الشعب الإثيوبى لم ير أى عائد من سد النهضة حتى الآن

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن صور الأقمار الصناعية اليوم أكدت استمرار تدفق مياه النيل الأزرق أعلى الممر الأوسط من سد النهضة دون توليد كهرباء مؤكدًا غلق بوابتى التصريف.





وأشار شراقي في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " إلى أنه مازال الأمل الإثيوبى متعلقا بتشغيل ولو توربين واحد لإنتاج كهرباء بأى كمية حتى وإن كانت ضئيلة.





وأوضح أستاذ الجيولوجيا أن عدم تشغيل التوربينين يعنى عدم تجفيف الممر الأوسط، مشيرًا إلى أنه في نفس الوقت لم ترتفع جوانب سد النهضة منذ الموسم الماضى، ولكن حدثت تسوية لبعض المناطق حول أنابيب التوربينات.





وأختتم شراقي: “الوقت يمر وباقى أربعة أشهر تقريبًا على بداية موسم الأمطار، مضيفًا أن الإنشاءات الحالية تشير إلى تضاؤل فرصة وجود تخزين ثالث الموسم القادم، وإذا تطلب الأمر فسوف يكون محدودًا لتحسين صورة الحكومة الاثيوبية أمام الشعب الاثيوبى الذى لم ير أى عائد من سد النهضة حتى الآن رغم تخزين المياه على مدار العاميين الماضيين”.