برئاسة أحمد أبو هشيمة وبحضور أشرف صبحي.. «الشباب والرياضة» بالشيوخ تناقش مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد الموافق 13 فبراير 2022، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

بدأ الاجتماع بعرض النائب أحمد أبو هشيمة، ما أحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إلى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومذكرته الإيضاحية بجلسة 30/1/2022.

وتوجه «أبو هشيمة» بالشكر إلى الحكومة بشكل عام ووزارة الشباب والرياضة بشكل خاص على هذا المشروع المقدم منها، منوهًا إلى أن الوزارة بادرت بتقديم تلك التعديلات بعد دراستها للمشكلات والمعوقات التى واجهت تطبيق قانون الرياضة من خلال التطبيق العملى.

وألمح أبو هشيمة إلى أن هذا المشروع جاء متضمنًا إقتراح تعديل 22 مادة، وكذلك إضافة واستحداث تعريفات جديدة تضاف للمادة الأولى من قانون الرياضة، فضلًا عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة، بالإضافة للتعريفات المستحدثة بالمادة الأولى، وأيضًا إلغاء ثلاث مواد، ليصبح إجمالي المواد التى شملها هذا المشروع 39 مادة.

وأكد أبو هشيمة، أن المشروع معروض على اللجنة لإبداء الرأى من حيث المبدأ ثم بعد ذلك فى إجتماعات تالية سوف نتناول مشروع القانون مادة مادة، بعد السماع لرأى الحكومة لإيضاح وعرض فلسفة تلك التعديلات والهدف منها وإعطائنا مبررات التعديل بشكل مُجمل ومُفصل.

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وزير الشباب والرياضة احمد ابو هشيمة قانون الرياضة مشروع قانون الشباب والرياضة

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بحضور الوزير.. "الشباب والرياضة" بالشيوخ تناقش تعديل بعض أحكام قانون الرياضة