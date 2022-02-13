وسط المساعي الدولية لتحقيق السلام.. ما نهاية لعبة "بوتين" في أوكرانيا؟

أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في المستقبل القريب، وهذا ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، جوهر معاهدة حلف شمال الأطلسي (المادة 5)-، وهو الإلتزام بأن أي هجوم على أي دولة من دول الناتو يتم التعامل معه على أنه هجوم على الحلف بأكمله- مما يعني أن أي مشاركة عسكرية روسية لأوكرانيا عضو افتراضي في الناتو ستجعل موسكو نظريًا في صراع مع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا و27 دولة عضو أخرى في الناتو.

لكن البلاد هي رابع أكبر متلق للتمويل العسكري من الولايات المتحدة، وقد تعمق التعاون الاستخباراتي بين البلدين استجابة لتهديدات روسيا.

أوكرانيا لن تكون جزءًا من الناتو

قال روسلان بورتنيك، مدير المعهد الأوكراني للسياسة، في تصريحات صحفية: "يفهم بوتين والكرملين أن أوكرانيا لن تكون جزءًا من الناتو"، "لكن أوكرانيا أصبحت عضوًا غير رسمي في الناتو دون قرار رسمي"، ولهذا السبب يرى بوتين أن توجه أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (على الرغم من أن العدوان الروسي له علاقة كبيرة بذلك) لا يمكن الدفاع عنه بالنسبة للأمن القومي لروسيا.

أثار احتمال انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الناتو استعداء بوتين على الأقل منذ أن أعرب الرئيس جورج دبليو بوش عن دعمه للفكرة في عام 2008. قال ستيفن بيفر، الذي كان سفيرًا لأوكرانيا في عهد الرئيس من 1998 إلى 2000. بيل كلينتون. "لقد دفع الروس إلى الجنون. لقد خلق توقعات في أوكرانيا وجورجيا، والتي لم تتحقق بعد ذلك. وهذا ما جعل مسألة التوسيع برمتها مسألة معقدة ".

لا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى التحالف دون الموافقة الإجماعية لجميع الدول الأعضاء الثلاثين، وقد عارض الكثيرون عضوية أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها لا تفي بشروط الديمقراطية وسيادة القانون. كل هذا وضع أوكرانيا في موقف مستحيل: مقدم طلب لتحالف لن يقبله، بينما يثير غضب خصم محتمل في الجوار، دون الحصول على أي درجة من حماية الناتو.

اختبار الغرب

في السياق ذاته، اختبر بوتين الغرب في أوكرانيا مرة أخرى في ربيع عام 2021، وجمع القوات والمعدات بالقرب من أجزاء من الحدود. جذب تعزيز القوات انتباه إدارة بايدن الجديدة، مما أدى إلى إعلان قمة بين الزعيمين، بعد أيام، بدأت روسيا في سحب بعض القوات على الحدود.

وقال الخبراء، إن منظور بوتين تجاه الولايات المتحدة قد تغير أيضًا. بالنسبة لبوتين، فإن الانسحاب الفوضوي من أفغانستان-الذي ستعرف موسكو شيئًا عنه- والاضطرابات الداخلية للولايات المتحدة هي علامات ضعف.

وقد يرى بوتين، أيضًا الغرب منقسمًا بشأن دور الولايات المتحدة في العالم. لا يزال بايدن يحاول إعادة توحيد التحالف عبر الأطلسي بعد حالة انعدام الثقة التي تراكمت خلال إدارة ترامب، أدت بعض أخطاء بايدن الدبلوماسية إلى نفور الشركاء الأوروبيين، وتحديدًا الانسحاب الفوضوي المذكور أعلاه من أفغانستان واتفاق الغواصة النووية الذي طرحه بايدن مع المملكة المتحدة وأستراليا والذي فاجأ فرنسا.

توحيد التحالف

أوروبا لديها أيضا انقساماتها الداخلية. لا يزال الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يتعاملان مع تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الجميع يصارع جائحة Covid-19المستمر. ألمانيا لديها مستشار جديد، أولاف شولتز، بعد 16 عامًا من أنجيلا ميركل، ولا تزال الحكومة الائتلافية الجديدة تحاول ترسيخ سياستها الخارجية. تستورد ألمانيا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، الغاز الطبيعي الروسي، وأسعار الطاقة آخذة في الارتفاع في الوقت الحالي. أجرت فرنسا انتخابات في أبريل، ويحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقتطاع مكان لنفسه في هذه المفاوضات.

حل دبلوماسي

يأمل البيت الأبيض في التوصل إلى حل دبلوماسي، حتى في الوقت الذي يستعد فيه لفرض عقوبات على روسيا، وإرسال الأموال والأسلحة إلى أوكرانيا، وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا الشرقية. في غضون ذلك، التقى ماكرون ببوتين لمدة خمس ساعات يوم الإثنين.

في أواخر العام المنصرم، بدأ البيت الأبيض تكثيف جهوده الدبلوماسية مع روسيا، وفي ديسمبر، سلمت روسيا واشنطن قائمة " الضمانات الأمنية الملزمة قانونًا "، بما في ذلك تلك التي لا تنتمي إلى جهات مثل حظر عضوية أوكرانيا في الناتو، وطالبت بإجابات كتابية، في يناير، حاول المسؤولون الأمريكيون والروس التفاوض بشأن انفراجة في جنيف، ولكن دون جدوى. ردت الولايات المتحدة بشكل مباشر على الإنذارات الروسية في نهاية يناير.

في ذلك الرد رفضت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أي اتفاق بشأن عضوية الناتو، لكن الوثائق المسربة تشير إلى إمكانية عقد اتفاقيات جديدة للحد من الأسلحة وزيادة الشفافية فيما يتعلق بمكان وجود أسلحة وقوات الناتو في أوروبا الشرقية، وبحسب ما ورد كرر بايدن العديد من تلك المقترحات الدبلوماسية في مكالمته مع بوتين يوم السبت -العروض التي قال بوتين سابقًا إنها تتجاهل القضايا الرئيسية.

أحد الأشياء التي استوعبها فريق بايدن - ربما ردًا على إخفاقات الرد الأمريكي في عام 2014 - هو أنه كان بحاجة إلى حلفاء أوروبيين لكبح عدوان روسيا في أوكرانيا. ركزت إدارة بايدن بشكل كبير على العمل مع الناتو والاتحاد الأوروبي والشركاء الأوروبيين الفرديين لمواجهة بوتين. يعتمد الأوروبيون علينا تمامًا في أمنهم. قال ماكس بيرجمان من مركز التقدم الأمريكي "إنهم يعرفون ذلك، ويتواصلون معنا بشأنه طوال الوقت، ولدينا تحالف نحن فيه مركز الزلزال".