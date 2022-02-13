"السلع التموينية" تطرح مناقصتين لشراء زيت طعام



أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصتين "محلية وعالمية" لشراء زيت طعام.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، اليوم، أنه تم طرح مناقصة زيت مستورد رقم (15) لعام 2021/2022 كمية 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد فترة وصول من 5 إلى 25 أبريل 2022، موضحا أن جلسة البت يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير الجاري على أن يقدم المورد أسعاره على أساس (السداد At sight) وكذلك (على أساس 180 يوما بتسهيلات موردين) ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.

وأضاف أن الهيئة طرحت مناقصة محدودة رقم 10 لسنة 2021/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، ألف طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من أول إلى 20 أبريل، موضحا أن جلسة فض المظاريف يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.