غرفة الفجيرة تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أصحاب الأعمال في بيلاروسيا

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة والترويج لفرص الاستثمار المتاحة في إمارة الفجيرة من خلال المشاركات في المؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة سعادة يفجيني لازاروف القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا لدى الدولة بحضور سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة الذي استعرض مقومات ومزايا الاستثمار في إمارة الفجيرة والمكانة الرائدة التي تحظى بها بمجال تخزين وتكرير النفط على الصعيدين الإقليمي والدولي وقدم شرحا حول أبرز الخدمات التي تقدمها الغرفة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب وتساعدهم على تأسيس وتطوير أعمال ناجحة ومجزية وسط بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار مؤكدا حرص الغرفة على دفع العلاقات الاقتصادية بين الفجيرة وبيلاروسيا إلى الأمام وبناء الشراكات التجارية بين مجتمعي الأعمال.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاروسيا ودعم العلاقات بين أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة وبيلاروسيا بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وإمكانية اقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الجانبين.

من جانبه أعرب سعادة القنصل العام لبيلاروسيا لدى الدولة عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلاده وإمارة الفجيرة في إطار العلاقات المتنامية مع دولة الإمارات، والرغبة بتنمية مجالات التعاون والشراكة والاستثمار المتبادل بين مجتمعي الأعمال في بيلاروسيا والفجيرة والاستفادة من المقومات الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.

و أشاد بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده والإمارات مشيرا إلى مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات حماية البيئة والزراعة وسلامة الأغذية وغيرها من المجالات.

و سلم القنصل العام للغرفة رسالة من غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا لزيارة مينسك والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فيها وتبادل الأفكار بين أصحاب الأعمال من الجانبين والإطلاع على مقوماتها الصناعية والسياحية مؤكدا اهتمام أصحاب الأعمال في بلاده بالتعاون مع نظرائهم بإمارة الفجيرة لموقعها الجغرافي المتميز ومكانتها العالمية في مجال تخزين وتكرير النفط وبيئتها السياحية المزدهرة.

وأعرب الشيخ سعيد الشرقي في ختام اللقاء عن شكره لدعوة غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا مشيرا إلى تلبية الدعوة في وقت لاحق بالتنسيق مع القنصلية العامة لبيلاروسيا لدى الإمارات.