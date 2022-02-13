غرفة الشارقة تبحث تعزيز التعاون التجاري والإقتصادي مع نبراسكا الأمريكية

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد رسمي رفيع المستوى من ولاية نبراسكا الأمريكية سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي يتميزان بها بما يسهم في تحقيق نقلات نوعية في جهود توثيق روابط التعاون المشترك ودفعه إلى آفاق أرحب تخدم المصالح المشتركة وتعزز فرص الشراكة بين مجتمعات الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الغرفة بين سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة ومعالي روبرت إيفنان وزير خارجية ولاية نبراسكا الأمريكية وسعادة ديفيد حمود الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية.

وأشاد عبد الله سلطان العويس بقوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حقق قفزات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية مرتفعًا من 5.22 مليار دولار في عام 2005 إلى 17.83 مليار دولار في عام 2020 فيما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في قائمة أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020.

و أكد العويس حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على المساهمة في تعزيز هذا الزخم في نمو الشراكة التجارية والإستثمارية بين الجانبين عبر إيجاد شراكات اقتصادية تسهم في تنمية العلاقة بين الشارقة وولاية نبراسكا وتوفير قاعدة تعمل على التقاء الفعاليات الإقتصادية فيما بينها والتشاور حول الفرص الإستثمارية التي من الممكن العمل عليها.

و استعرض عبدالله العويس فرص الإستثمار المتاحة في إمارة الشارقة وسلط الضوء على ما توفره ومؤسساتها من حوافز جاذبة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم.. لافتا إلى المزايا المتعددة التي تقدمها للمستثمرين الأجانب ومن شأنها أن توفر لرجال الأعمال في ولاية نبراسكا أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وإقامة المشاريع وتعزيز حضورهم وانتشارهم في أسواق المنطقة والمقومات السياحية والثقافية والتعليم والخدمات الداعمة إضافة إلى ما تتميز به الشارقة من بنية تحتية حديثة وخدمات لوجستية متطورة ونظام مصرفي رائد وتشريعات وقوانين مشجعة وموقع جغرافي حيوي.

من جانبه أشاد معالي روبرت إيفنان بالمكانة الرائدة التي تتبوأها الشارقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي كمركز إقتصادي حيوي وبارز ووجهة رائدة للأعمال والإستثمار على مستوى المنطقة والعالم مؤكدًا أن هذا اللقاء يعد مناسبة هامة لبحث أوجه التعاون الاقتصادي في ظل توفر العديد من الفرص الإستثمارية في ولاية نبراسكا أمام الشركات الإماراتية في عدة مجالات خاصة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والتي تعد من المصادر المهمة لتحقيق الأمن الغذائي إلى جانب ما تشتهر به الولاية بمجالات التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وأعرب عن ثقته بإمكانية العمل في مجالات متنوعة في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.