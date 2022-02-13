"رُوّاد" الشارقة تبحث تطوير الأنشطة الاقتصادية لرواد الأعمال المواطنين

وجهت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة رواد ورائدات الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريعهم الجديدة إلى إختيار مناطق واعدة بما يضمن تحقيق النجاح لهذه المشاريع الصغيرة وتفادي شدة المنافسة في بعض المناطق وتجنب المخاطر المرتفعة لهذه المشاريع فيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة تمويل المشاريع التابعة للمؤسسة والأول خلال العام 2022 الذي عقد مؤخرًا بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة برئاسة سعادة حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة "رٌوّاد" وحضور الأعضاء فيصل جاسم المدفع وسعيد غانم السويدي والدكتور مدثر عبدالله وفهد الخميري ونورا الزرعوني فيما حضره من اللجنة الفنية لتمويل المشاريع كل من فاطمة حسن آل علي رئيس اللجنة الفنية مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع إلى جانب عضوي اللجنة حمدة محمد الحمادي إداري أول تمويل وناصر عبدالله العويس محلل مالي أول.

و أوضح سعادة حمد علي عبدالله المحمود أن اللجنة قررت وقف تمويل طلبات المشاريع المندرجة ضمن نشاط المطاعم والأغذية في بعض المناطق في مدينة الشارقة نتيجة شدة المنافسة فيها وكثرة المشاريع المماثلة التي تعمل في هذه المناطق على أن يتم إعداد وتنفيذ خطة لمراجعة ومتابعة أنشطة هذا القطاع ومستوى توزعها في تلك المناطق بشكل دوري وبما يسهم في تحقيق الإنتشار المتوازن للمشاريع الريادية الجديدة في مختلف مناطق المدينة ومن ثم خدمة أكبر شريحة ممكنة من العملاء والمتعاملين وتسهيل وصول الخدمة المطلوبة إلى وجهاتها وتوسيع خيارات الجمهور في الوصول السريع للمشاريع الوطنية التي تعمل في قطاعي المطاعم والأغذية.

و أشار مدير "رُوّاد" إلى أن اللجنة وجهت الإدارات المعنية بدراسة وتحديد أهم القطاعات والأنشطة الإقتصادية الواعدة وفق إحتياجات السوق ومتطلبات الجمهور لإستقطاب رواد الأعمال المواطنين وتشجيعهم على تأسيس مشاريعهم في هذه الأنشطة وتأهيلهم لذلك قبل تأسيس هذه المشاريع وخلال مرحلة تشغيلها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بدعم وإسناد المشاريع الريادية.

وأضاف المحمود أن اللجنة ناقشت أيضًا الخيارات المقترحة لسقف التمويل في برنامج التمويل المباشر لعام 2022 واعتمدت أحد خيارات سقف التمويل على أن يتم إعادة مراجعة وتحديد السقف بعد انقضاء النصف الأول من العام الحالي وذلك وفق طلبات التمويل المتقدمة والقرارات المتخذة من اللجنة بشأنها.

و قررت اللجنة خلال الاجتماع الموافقة على طلب تمويل مقدم من أحد المشاريع في مجال الواقع الافتراضي بقيمة تمويل مباشر تقدمه المؤسسة 350 ألف درهم.