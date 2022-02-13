مجلس سيدات أعمال عجمان ينظم معرض "كشته" لمستلزمات التخييم والرحلات

انطلق معرض "كشته" لمعدات ومستلزمات التخييم والجلسات التراثية وتنظيم الرحلات في نسخته الأولى في مركز عجمان لريادة الأعمال والذي ينظمه مجلس سيدات أعمال عجمان لمدة يومين.

افتتح المعرض سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان بحضور سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضوة مجلس إدارة غرفة عجمان رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان إلى جانب عضوات مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات وسيدات أعمال عجمان ووفد من جمعية سيدات الاعمال في كازاخستان ومجموعة من أصحاب الاعمال وسيدات الاعمال.

وقام المويجعي بجولة تفقدية تعرف خلالها على الجهات المشاركة وما تقدمه من منتجات وأدوات للتخييم والرحلات البرية والمناسبات التراثية، واستمع لشرح من العارضين حول المنتجات والأدوات المعروضة وأبرز المنتجات المبتكرة منها مشيدا بمستوى المشاركات وتنوعها في المعرض.

وأكد أهمية المعرض ودوره في ربط أصحاب المشاريع مع المجتمع المحلي وفتح قناة تسويقية للتعريف بمنتجات نوعية خاصة بالرحلات والتخييم، إلى جانب دور المعرض في تبادل الخبرات والافكار والتعرف على أحدث المنتجات وأفضل الممارسات للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا المجال.

من جانبها أكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية المعرض وتزامنه مع موسمي الشتاء والربيع مشيرة إلى أن المعرض يواكب الزخم السياحي وبرامج الرحلات المتنوعة خلال هذه الفترة من العام سواء للعائلات أو الشركات المتخصصة في تقديم خدمات ومنتجات التخييم والرحلات.

وأوضحت أن مجلس سيدات أعمال عجمان يعتمد تنفيذ سلسلة من المعارض المتخصصة لأصحاب وصاحبات المشاريع بهدف توفير قنوات تسويقية داعمة لنمو الاعمال وإيجاد منصات لتبادل الخبرات والشراكات والاطلاع على افضل الممارسات بين الجهات المشاركة في تلك المعارض.

وأثنت الدكتورة على جهود شركاء مجلس سيدات اعمال من الجهات الحكومية والخاصة في تنويع خدمات ومبادرات المجلس وتقديم الدعم اللازم لنجاح واستدامة المشاريع مشيدة بالدور الكبير لمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عجمان على الدعم المباشر لتنفيذ خطط مجلس سيدات أعمال عجمان.