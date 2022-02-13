تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022

ينتظر جميع الموظفين بالدولة، موعد صرف الرواتب، وهو ما توضحه وزارة المالية مع بداية كل شهر، في كتابها الدوري، ومع قدوم منتصف فبراير، أعلنت الوزارة أنَّه سيتمّ صرف مرتبات شهر فبراير الجاري 2022 بعد 10 أيام، لجميع العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي هذا الإطار، سنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 وجدول صرف الهيئات المختلفة وفق الكتاب الدوري لوزارة المالية.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022

ووفق المعلن، من المقرر بدء صرف المرتبات يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير الجاري، ويتم استكمال صرف الرواتب الأيام التالية وينتهي الصرف يوم 28 فبراير للجهات التى لم تصرف خلال اليومين المحددين.

جدول صرف الهيئات والجهات المختلفة لرواتب شهر فبراير

سيتم صرف الرواتب يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، لوزارات، الصحة، الأوقاف، ووزارة البيئة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كما سيتم الصرف لوزارات الطيران المدني، التضامن الاجتماعي، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الثقافة، قطاع الأعمال العام، الإنتاج الحربي، الداخلية، التموين، الإسكان، السياحة، البترول، الآثار، شؤون مجلس النواب، والتجارة والصناعة.

وسيتم الصرف لعدد من الجهات والهيئات الحكومية المستقلة يوم الأربعاء، أبرزها: الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، مجلس النواب، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

كما سيتم صرف رواتب شهر فبراير وفق الكتاب الدوي الصادر عن وزارة المالية لعدد من الجهات والوزارات يوم الخميس 24 الموافق فبراير 2022 وهي: وزارة العدل_ وزارة الاستثمار والتعاون الدولي_ وزارة التخطيط - التنمية المحلية - الكهرباء - التعليم العالي_ التربية والتعليم للموظفين والمعلمين - الموارد المائية والري – الخارجية - المالية - الزراعة واستصلاح الأراضي - الشباب والرياضة.