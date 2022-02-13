بلاغ ضد ابنة سيد القمني يتهمها بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي

حوادث
النائب العام
النائب العام
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تقدم الهيثم هاشم سعد، المحامي، ببلاغ رقم 142578 لسنة 2022 عرائض المكتب الفني للنائب العام، ضد إيزيس سيد القمني، يتهمها خلاله بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي ويطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إعمالا لقانون العقوبات.

وقال في بلاغه إنه عقب وفاة سيد القمني نشرت ابنته إيزيس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا عنوانه- تمت الوصية- بإشارة إلى تنفيذ وصية والدها الذي توفي الأسبوع الماضي، متضمنا ألفاظًا تمثل تحقيرا وازدراء وسخرية واستهزاء وتوصيفات لا تليق بالقرآن الكريم وتعد تعديا على عقيدة المؤمنين بالعقيدة الإسلامية.

وأوضح أن ما جاء في هذا المنشور وغيره من منشوراتها؛ يحمل دعوة صريحة إلى التحريض وتكدير السلم العام، وإثارة الفتنة بين أبناء المجتمع، مضيفا أنها تنتهج أفكار والدها نفسه التي دأب على تكرارها في أحاديثه وكتاباته، وسخريته من الدين والمسلمين.

وأكد أن ما أقدمت عليه المدعوة إيزيس، لا يُعد من قبيل حرية الاعتقاد التي كفلها الدستور، لأن حرية الاعتقاد لا تبيح لها أن تجادل في أصول دين من الأديان أو أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد، وإنها لم تحزن لوفاة والدها، وعظم لحظة الموت، بل اتخذت من تلك اللحظ فرصة لترويج الأفكار التي وصفها البلاغ بالشاذة الفاسدة.

وطلب مقدم البلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المشكو في حقها، إعمالا لقانون العقوبات.

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