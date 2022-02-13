الصين تعزز إجراءات دعم المزارعين لضمان الحصاد الصيفي

ذكر رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ أن بكين ستزيد دعمها للزراعة في الربيع، في مسعى لضمان التنمية الاقتصادية "المستقرة والصحية" للبلاد، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، وفق ما نقلت وكالة الانباء الالمانية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم (الاحد) عن رئيس وزراء الصين، قوله في تصريحات مكتوبة لاجتماع زراعي وطني عقد اليوم "ستضمن الصين إمدادات كافية من الأسمدة والسلع الأخرى المستخدمة في الزراعة وتثبيت أسعارها".



وأضاف تشيانغ أن بلاده تسعى لإنتاج كميات من الحبوب تكفي لعام كامل وتزن أكثر من 650 طنا لضمان سلامة الغذاء. مؤكدا على ضرورة تحقيق الأهداف الزراعية والتوسع في إنتاج مصانع فول الصويا والزيت.



وحث رئيس الوزراء على المضي قدما في استخدام الميكنة في الزراعة وتسريع وتيرة البحث والتطوير في الماكينات المرتبطة بالزراعة.