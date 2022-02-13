ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة



ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه جرى تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، و3 آلاف و385 شاحنة، خلال ال`24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز أن حركة الحاويات الواردة بلغت: 600 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 1637 حاوية مكافئة، مشيرا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 141 ألفا و225 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 130 ألفا و821 طنا.

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 582 حاوية مكافئة; تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه; يتم تصديرها إلى اليونان، سريلانكا، فيتنام، أسبانيا، سلوفينيا، هونج كونج، الهند، هولندا، سنغافورة، كرواتيا والصين.

وأشار المركز إلى أن الصادرات بلغت 26 ألفا و936 طنا; تضمنت 12 ألفا و461 طن فوسفات، 8 آلاف طن ملح، 2875 طن بودرة جبس، 3.6 ألف طن فول صويا.. كما بلغت الواردات 46 ألفا و80 طنا; شملت 9 آلاف و735 طن قمح، و971 طن خشب زان، 14 ألفا و905 أطنان حديد، 2520 طن كلورايد إيثلين، و1041 طن سلاج، 15 ألفا و973 طن ذرة، 315 طن فول، 2235 رأس ماشية (عجول تسمين); بإجمالي وزن 620 طنا.