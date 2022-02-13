موانئ البحر الأحمر تتداول 445 شاحنة و1224 طن بضائع عامة ومتنوعة

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 445 شاحنة، و1224 طن بضائع عامة ومتنوعة، و74 سيارة ملاكي. وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حجم الصادرات بلغ 976 طن بضائع عامة ومتنوعة، 232 شاحنة، 9 سيارات ملاكي، فيما شملت الواردات تداول 248 طن بضائع عامة ومتنوعة، 213 شاحنة، 65 سيارة ملاكي، وتتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (أمل) بحمولة 81 شاحنة، والسفينة (بوسيدن إكسبريس) بحمولة 105 شاحنات و64 سيارة ملاكي، وغادرته السفينة (الحرية) بحمولة 83 شاحنة، والسفينة (دليلة) بحمولة 99 شاحنة، 7 سيارات ملاكي.

وأشارت الهيئة إلى أن تداول 77 شاحنة بحمولة 248 طن بضائع عامة ومتنوعة بميناء نويبع بجنوب سيناء، حيث استقبل السفينة (عمان)، وغادرته السفينتان (عمان، بريدج)، وتم استقبال 27 شاحنة بحمولة 171 طن بضائع عامة، و77 طن ترانزيت إلى ليبيا، وسيارة ملاكي، وتصدير 50 شاحنة بحمولة 976 طن بضائع عامة وسيارتين ملاكي.