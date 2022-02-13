اتحاد الغرف الإماراتية يشارك في أسبوع روسيا للزراعة بإكسبو 2020 دبي

شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي في الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة الزراعة الروسية أمس بالجناح الروسي في إكسبو 2020 دبي ضمن معرض جلفود بحضور معالي سيرجي ليفين نائب وزير الزراعة الروسي وفيرونيكا نيكاشينا رئيسة مركز الصادرات الروسية إلى جانب كبرى الشركات الغذائية والزراعية بالبلدين الصديقين.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف حميد محمد بن سالم خلال كلمته أن العلاقات المتميزة بين الإمارات وروسيا تفتح الباب أمام القطاع الخاص في البلدين إلى مزيد من التعاون بما يؤدي إلى إقامة شراكات وتحالفات بين الجانبين لا سيما في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات من خلال اكسبو 2020 دبي وفرت فرصًا كبيرة للتعاون بين أصحاب الأعمال في مختلف المجالات وخصوصا في قطاعات الامن الغذائي مما يتيح الفرصة للمستثمرين الروس لدخول السوق الإماراتي بقوة.

ودعا الأمين العام لاتحاد الغرف الشركات الروسية إلى إبرام اتفاقيات وشراكات مع نظيراتها الاماراتية لافتا إلى مشاركة العديد من الشركات الروسية المتخصصة في المجال الزراعي والغذائي في معرض "جلف فوود 2022 ".