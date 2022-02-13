مصر للتأمين يتأهل  لبطولة الجمهورية للشركات

نجح فريق مصر للتأمين رواد تحت 35 سنة في التأهل لبطولة الجمهورية للشركات التي ستقام بمدينة بورسعيد خلال الأيام المقبلة.

وكان الفريق قد حل وصيفا في مجموعته خلال مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية ، وقد استهل مشواره في التصفيات التي أقيمت الأسبوع الماضي بالإسماعيلية بالفوز علي حاويات بورسعيد بهدفين نظيفين، ثم اكتسح فريق الشركة العامة للبترول بخمسة اهداف مقابل هدف، وتعادل مع شركة صان مصر، ليحتل المركز الثاني في مجموعته ويلعب مع شركة تصنيع مصر في الدور قبل النهائي،وفاز بهدف نظيف ليواجه فريق صان مصر مرة اخري وتنتتهي المباراة بالتعادل السلبي ليحتك الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لصان مصر ويتأهل الفريقان لبطولة الجمهورية التي ستقام ببورسعيد.

من جانبه أشاد خالد سنجر المدير الفني بأداء اللاعبين وارتفاع مستواهم من مباراة إلي أخري مشيرا إلي أن طموحات الفريق كبيرة، خاصة في ظل المساندة الدائمة من ألستاذ عمر جودة رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين، والأستاذ قاسم نصار رئيس النادي، وسمير حنا المشرف العام علي النشاط الرياضي وأحمد لالا المنسق العام للشركات.

وعبر سنجر عن سعادته بروح الأسرة الواحدة التي تجمع بين اللاعبين والجهاز الفني الذي يضم عماد عبدالفتاح مدربا عاما،محمد شاكر مساعدا للمدرب، وليد عبدالسميع إداريا، ومحمد كلش إداريا عاما للكرة الخماسية.

من ناحيته قال بهاد الدين محمد رشاد لاعب الفريق إن الفريق لن يكون لقمة سائغة في بطولة الجمهورية وسيبذل قصاري جهده ليكون علي مستوي طموحات مسئولي النادي والشركة، مشيدا بالدعم الكبير الذي يلقاه اللاعبون من الأستاذ عمر جودة رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين والأستاذ قاسم نصار رئيس النادي.