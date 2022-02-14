تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة من جانب المحافظ

تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة من جانب المحافظ

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون رفقة الدكتور سمير كرم
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قام اللواء إبراهيم أبو ليمون بإرسال خطاب شكر وشهادة تقدير للدكتور سمير كرم حسين وكيل وزارة الشباب والرياضه بالمنوفية بعد الإنجاز المتميز فى بحث الشكاوى وحل مشاكل المواطنين بأقصى سرعته.

وأثمر هذا العمل حصول محافظة المنوفية على المركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة إنجاز 100 %، وذلك عن الفئة الأكثر إستقبالًا للشكاوى وسرعة الإستجابة، وتفعيل قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحده.

ابراهيم ابو ليمون الدكتور سمير كرم وزارة الشباب والرياضة المنوفيه
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