حسام موافي يطالب وزير الصحة بوقف صرف الدواء دون روشته

توك شو
حسام موافى
حسام موافى
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ناشد  الدكتور حسام موافي، استاذ  طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، بإصدار قرار للصيدليات بعدم صرف أو بيع  أي أدوية دون روشتة طبيب.

وأضاف موافي خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، مساء الأحد، أنه "من كل ١٠٠ شخص مريض بالكلى، منهم ٥٠ شخص بسبب تناول مسكنات دون الرجوع لطبيب".


وطالب  استاذ  طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، المواطنين بتناول الخضروات  والفواكه، خاصا التى تحتوى على فيتامين سي، على سبيل المثال التفاح والليمون، مع وقف اي علاج أو مسكنات لم يكتبها الطبيب ".

الليمون خضروات فيتامين سي وزارة الصحة والسكان الحالات الحرجة الخضروات والفواكه قصر العيني

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