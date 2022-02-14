أسعار الدولار فى مصر اليوم الاثنين 14-2-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار فى مصر، اليوم الاثنين ليسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري سعر 15.63 جنيها للشراء، 15.76 جنيها للبيع،فيما سجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار15.69 جنيها.

 

أسعار الدولار في البنوك:


سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع

 

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