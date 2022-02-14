الانبا باخوم يهنىء الأقباط بعيد فصح يونان

هنأ نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي بشؤون الإيبارشية البطريركية، الأقباط بعيد فصح يونان.

وقال فى بيان اليوم:

الآباء الأحباء، الرهبان والراهبات، كل الأنشطة الرسولية، وشعب الايبارشية البطريركية المبارك،سلام ومحبة في الرب يسوع.

نستعد هذه الأيام للاحتفال بفصح يونان، ولادته الجديدة، ولادة من موت، قد يكون الحوت الذي ابتلعه، ولكن بالأكثر من فكره واحكامه على شعب نينوى وعلى الله، هذا الموت اقوى من جوف الحوت، والرب يقيمه منه.

الفصح كلمة عبرية تعني العبور. فصح يونان هو عبوره من فكره إلى فكر الرب، من ثوابت توارثها إلى رحمة الرب، من راحته ومصلحته إلى مشروع الله. وهذا ما اتمناه لي ولكم.

فبالنيابة عن غبطة ابينا البطريرك، الانبا إبراهيم اسحق، أتوجه اليكم بخالص التهنئة.