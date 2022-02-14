السجن المشدد 15 سنة لمنتحل صفة طبيب عالج سيدة بالخطأ في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد عبد الفتاح، رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 15 عاما، لعاطل لانتحاله صفة طيب وتسبب في بتر أصابع المجني عليها.

وصدر القرار بعضوية كل من المستشار خالد محمد قاسم والمستشار وفيق شوقى بسطا وسكرتارية عبد الجليل خليفة

وكانت القضية رقم 20237 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة ببلاغ من المجني عليها يفيد بقيام المتهم بالتسبب فى بتر قدمها بدائرة القسم.