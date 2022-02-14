ننشر لكم في السطور التالية حكم صيام الأيام البيض وسبب تسميتها بهذا الاسم، وفقا لما قالته دار الإفتاء المصرية، حيث يبحث المسلمين عن حكم صيامها.

تعرف على الأيام البيض

قالت دار الافتاء أصل سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم، لاكتمال فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، والأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي.



سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم

سميت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا.

ورد عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: “صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ” رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

حكم صيام الايام البيض

أكدت دار الافتاء على صيام الأيام الثلاثة البيض من شهر رجب، وهم الاثنين 13 رجب الموافق 14/2/2022، الثلاثاء 14 رجب الموافق 15/2/2022، الاربعاء 15 رجب الموافق 16/2/2022، فمن يصوم الأيام البيض فكأنما صام الدھر كله ويؤجر على صيامھا بأجر عظيم ومضاعف.

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم "صم من الشھر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالھا، وذلك مثل صيام الدھر".

ولا إثم على المسلم في حالة عدم صيام الأيام البيض، ولكنه سيحرم من الأجر العظيم الذي يضاعفه الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده الصالحين.