أسهل طريقة لتحضير "تورتة الفلانتين" في المنزل

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بوابة الفجر
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تورتة الفلانتين من أكثر أنواع الحلويات التي تعدها المرأة وتحرص على تزيينها بالكريز الأحمر لزوجها في عيد الحب تعبيرا عن حبها له وتقديمها في جو رومانسي مليئ بالحب والسعادة والدفء والمودة.

وعن طريقة تحضير تورتة الفلانتين يبحث عنها العديد من النساء لتجهيزها لأزواجهم في المنزل وتقديمها بشكل جذاب يلفت الانتباه.

تختلف إعداد تورتة الفلانتين، من واحدة لأخرى، ولكن تقدم بوابة الفجر الإلكترونية للقارئات أفضل الطرق لإعداد تورتة الفلانتين بطريقة سهلة وسريعة مساء اليوم الاثنين الموافق 14-2-2022.

مقادير تحضير تورتة الفلانتين

6 بيض مفصول البياض عن الصفار

كوب سكر ناعم بودر

كوب دقيق أبيض منخول

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ربع كوب صغير نشا

نصف عصير ليمونة

ذرة ملح

رشة فانيليا

2 ملعقة من زيت الذرة

3  ملاعق كبيرة ماء دافئ

طريقة تحضير تورتة الفلانتين

نفصل بياض البيض عن الصفار.

نبدأ بخفق الصفار بالمضرب الكهربائي جيدًا.

نضيف إليه عصير الليمون  والفانيليا  ونصف كمية السكر والزيت ونخفق جيدا.

نغسل المضرب الكهربائي ونجففه جيدًا

نبدأ بخفق البياض جيدًا لمدة 10 دقائق تقريبًا

ضيفي ربع كمية السكر تدريجًيا مع استمرار الخفق بسرعة عالية.

ضعي البيكنج بودر بعد الحصول على قوام فاتح

ضعي الدقيق وضيفي الدقيق والنشا بالتناوب مع الماء، على خليط الصفار.

ادخلي الكيك الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج.

ضعي عجينة السكر عليها وزينيها بالكريم شانتيه.

وبهذا ستكون تورتة الفلانتين جاهزة على لتقديم، قدميها لأفراد اسرتك وقدمي بجانبها طبق من الجلاش بالكريمة والكنافة بالسكر والمكسرات واحتفلوا معا بالفلانتين وعبروا عن مشاعركم تجاه بعضكما البعض في جو مليئ بالسعادة والبهجة.

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