حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 14-2-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، الموافق الـ14 من فبراير 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، والتي تشهد استقرار في الأحوال الجوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت "الأرصاد إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا تميل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

ولفتت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين في مدن ومحافظات مصر

القاهرة 20 10 درجات.

الإسكندرية 18 11 درجة.

مطروح 18 11 درجة.

سوهاج 22 06 درجات.

قنا 26 09 درجات.

أسوان 27 10 درجات.

سانت كاترين 15 02.