حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل.. وأبرز الظواهر الجوية

ننشر لكم في السطور التالية حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، وأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال هذه الفترة، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل

توقعت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين، حتى السبت المقبل، يسودها طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتوقعت أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، تشهد البلاد طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.





- الظواهر الجوية المتوقعة الإثنين 14 فبراير:

أكدت الأرصاد الجوية تعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وتوقعت الأرصاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بجانب نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



- الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 15 فبراير

توقعت الأرصاد تعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وأوضحت الأرصاد الجوية وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



- الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 16 فبراير:

وكشفت الأرصاد الجوية عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



- الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 17 فبراير:

وتشهد البلاد يوم الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





- الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة والسبت 18 و19 فبراير:

وتتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بجانب نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.