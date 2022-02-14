تفاصيل جديدة حول مرض الفنانة فرح الهادي

تصدرت الفنانة والفاشونيستا الكويتية فرح الهادي اليوم الاثنين الموافق الـ14 من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد الكشف تفاصيل مرضها ومعاناتها الصحية.

فرح الهادي

وكشفت فرح الهادي صاحبة الـ26 عامًا، عن إصابتها بمرض "الصدفية"، عبر فيديو مصور نشرته على حسابها الرسمي بموقع "سناب شات"، وتفاصيل معاناتها مع هذا المرض الذي لا يوجد له حل حسب وصفها.

مرض فرح الهادي

وأوضحت الكويتية فرح الهادي أنها تعاني من مرض الصدفية، مشيرةً إلى تأثيره على حالتها النفسية وغيابها عن متابعيها لفترة، بسبب عدم وجود حلول طبية لما تعانيه.

معاناة الفنانة فرح الهادي

وقالت فرح الهادي إنه منذ سبتمبر الماضي أثرت أشياء على نفسيتها ما جعلها تنسى كافة الأشياء، لافتةً أنها أصحت شخصا لا تحبه، لعدم وجود حل للحساسية التي تعرضت لها والتي تظهر في أماكن متفرقة من جسدها.

تطورات الحالة الصحية للفنانة فرح الهادي

وأضافت الفنانة الكويتية فرح الهادي في الفيديو المنشور: "الحمد لله الآن أنا أفضل وفي حاجة للعلاج لفترة أطول وكذلك من الناحية النفسية"، وذلك بسبب ظهور الحساسية بشكل غريب في جسدها.

الصدفية وفرح الهادي

وتابعت فرح الهادي قائلةً: "بعد عيد ميلادي ظهرت بكثرة والدكاترة الذين يتابعون حالتي يخشون من الحالة، ففي بعض الأوقات تظهر الحساسية وكأنها حروق، لذلك حالتي جعلتني أفقد تركيزي وكذلك طريقة تعاملي مع من حولي، فقررت ابتعد عن مواقع التواصل لأنني كنت محتاجة نفسي".

فرح الهادي تحتاج إلى الراحة

وأكدت فرح الهادي احتياجها لفرة راحة تستعيد خلالها حالتها النفسية والتخلص من السلبيات التي مرت بها، من أجل التركيز على صحتها ونفسيتها مضيفةً: "هذا الشيء أثر علي كل حياتي وشغلي وعلاقاتي وكنت أحتاج أكون بعيدة عن الكل، كنت قاعدة احط حيرتي بنفسي وأخرب كل شيء بحياتي، وما تكلمت ولا فضفضت، كنت كل شيء قاعدة أمر فيه بروحي، ما كنت بوضع يسمح أني ارد على التليفون أو أشتغل أو أطلع أو أشوف أحد كنت محتاجة وقت علشان أعالج كل شيء".

علاقة فرح الهادي بزوجها

ولفتت فرح الهادي أن علاقتها بزوجها الفنان عقيل الرئيسي شيء خاص، والمشاكل دائما تتواجد بين أي ثنائي مستطردة: "أنا وعقيل لن نتاجر أبدا بعلاقتنا أو أي شيء يؤثر علينا، أنا وقفت شغلي ورزقي بسبب تعبي أما موضوعي وعقبل فليس لدي أي شيء لأتحدث عنه.

متابعة مرض فرح الهادي

وحل آخر تطورات حالة فرح الهادي الصحية قالت: "تابعت مع 4 دكاترة وقمت بتحاليل كثيرة جدا ولا تظهر أي مشكلة في، أشياء غريبة بتحدث لكن كل ما احتاجه هو دعائكم".