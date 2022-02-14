وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية

تراس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية بحضور اعضاء مجلس الادارة ومديري المعاهد بالمركز.

وفي بداية الإجتماع قال القصير، إن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى الزراعة اهتماما كبيرا نظرا لدورها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.



وأكد على ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة واعداد رؤية لطرحها على قمة المناخ cop27 التى تستضيفها مصر هذا العام وأشار إلى ضرورة استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم من التغيرات المناخية وأشار أيضا إلى أهمية البحث العلمي في مجال الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي وتحديث نظم الري ومكافحة التصحر وملوحة التربة وتحديث السلالات والتلقيح الاصطناعي وتنمية المراعي والوديان لزيادة إنتاجية مصر من الثروة الحيوانية.

القصير تناول أيضا أهمية البحث العلمي في مجال الثروة السمكية والداجنة واللقاحات البيطرية والقيمة المضافة كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي.

واعتماد الخريطة السمادية وتوصيلها للمزارعين وأيضا الخريطة الصنفية والتراكيب المحصولية وأهمية الربط بين التقاوى والخريطة الصنفية

وزير الزراعة أكد أيضا على أهمية مواكبة البحث العلمي لمشاكل المجتمع وجهود الدولة خاصة في مجال التوسع الأفقي والرأسي.

ومن جانبه استعرض د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية انجازات وجهود المركز في المجالات المختلفة ومنها انتاج الامصال واللقاحات والقوافل البيطرية وكذلك التوسع في زراعة قصب السكر بنظام الشتلات

كما ناقش مجلس إدارة المركز بعض الموضوعات الإدارية والمالية للعاملين والباحثين في المركز والتي كانت مدرجة على جدول الأعمال