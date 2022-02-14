مطران سوهاج يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة الهماص

تراس الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء مريم، بقرية الهماص، بمشاركة الأب عمانوئيل محروس، راعي الكنيسة، والأب بولس ميخائيل، راعي كنيسة مار جرجس بالنجيلة.

وقال نيافة الحبر الجليل، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه دار نقاش أبوي بين الأنبا توما، وأطفال المناولة الاحتفالية حول معنى سر الإفخارستيا، وأشار إلى أن هذا السر كان قد أسس يوم خميس العهد.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن كما تكلم صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك معهم حول ثلاثة عهود رئيسية: عهد الاتضاع بغسل الأقدام، عهد الاتحاد وهو الذي أسسه ربنا يسوع المسيح، من خلال سر الإفخارستيا، وأخيرًا عهد الحب، وهو ما صنعه يسوع للإنسان، مختتمًا القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

وكان قد ترأّس صباح اليوم الأحد، الثّالث من أمشير، الموافق 13 فبراير 2022، صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قدّاس المناولة الاحتفاليّة لعدد 30 طفلا من أبناء الرّعيّة، بعد تكوين وتحضير دام نحو 5 أشهر.

وشارك نيافته القدّاس القُمُّص أبرام مرجان، راعي الكنيسة، والأب بيّوس فرج، الرّاعي المساعد. في كلمة نيافته الموجّة للمحتفى بهم، كانت مرتكزة حول مفهوم الإفخارستيّا، كيف نحياها، وكيف تثمر في حياتنا.

كما قدّم نيافته الشّكر للقمُّص أبرام، والأب بيّوس وللخدّام.

وقدّم القُمُّص آبرام الشُّكر لخادمات الأطفال:

م. مرثا فوكيه

م. نجلاء ميخائيل

م. إريني ألبير

م. أمل سمير

آنسة. رضا منير.