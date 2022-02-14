رسميا.. انضمام مصر كعضو في وكالة الطاقة الدولية

أعلن فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية خلال كلمته فى افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر إيجبس 2022 ،انضمام مصر رسميا للوكالة كعضو.

واشاد " بيرول" بما حققته مصر من قصص نجاح وصفها بالرائعة، مضيفا أن مصر وافريقيا والعالم فى لحظة فارقة فيما يتعلق بالطاقة والمناخ.

وأكد" بيرول"، على كامل الدعم؛ لمصر فى ظل استضافتها للقمة العالمية للمناخ COP27 وقيادتها للقارة الأفريقية للخروج بمقررات من القمة تناسب القارة التى تعانى من تحديات كبيرة تتمثل فى النافذية للكهرباء والطهى بوسائل بدائية تنجم عنها كوارث.

كما أشار" بيرول" إلى عدد من المؤشرات على الوضع فى إفريقيا ومعاناة الحصول على الطاقة لسكانها، حيث أوضح أن حجم إنتاج الطاقة الشمسية فى جنوب الصحراء بافريقيا يوازى نصف ما تنتجه بلجيكا وحدها، وأن موزمبيق مثلا أقل من 40% بها لديهم كهرباء بالرغم مما لديها من اكتشافات غازية، وهو ما يوضح أن العالم مازال فى احتياج للبترول والغاز، وأنه علينا التصدى لتغير المناخ والتركيز على الابتكار وإيجاد تقنيات حديثة لتخزين الكربون ووضع إستراتيجية متطورة لذلك، مؤكدا على أهمية وجود رؤية موحدة للقارة الأفريقية للتحول الطاقى واستثمار توجه أنظار العالم نحو مصر خلال القمة العالمية للمناخ فى نوفمبر القادم.