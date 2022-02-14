وزير البترول يوقع برتوكول تعاون مع الامارات في مجال تدريب العمالة

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وسهيل المزروعى وزير الطاقة الاماراتى توقيع بروتوكول تعاون بين شركتى التعاون للبترول وامارات مصر فى مجال تدريب العمالة وتبادل الخبرات فيما يخص تسويق المنتجات البترولية وخلط الزيوت وآليات التسويق.



وقع البروتوكول المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول ومحمد جمعة المدير العام لشركة امارات مصر.



جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول ( ايجبس ٢٠٢٢).

