حملة توعوية لتنظيم الصحة الإنجابية بالقاهرة 27 فبراير الجاري

أخبار مصر
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
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تقوم مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بتنفيذ حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، يوم الأحد الموافق 27 فبراير الجاري، وتستمر حتى يوم 10 مارس القادم.

يأتي ذلك، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وفي إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وصرح الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بأن الحملة ستقوم بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيي النساء والتوليد وتقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية، وذلك ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية.

وأضاف مدير مديرية الصحة، أن الحملة ستتم على مرحلتين، المرحلة الأولي تبدأ يوم 27 فبراير وحتى يوم 3 مارس، وتشمل مناطق (البساتين - السلام أول - شرق مدينة نصر- غرب مدينة نصر - شبرا- روض الفرج - المرج - الزاوية الحمراء -  المطرية - حلوان - 15 مايو - القاهرة الجديدة- بدر - دار السلام- الموسكي- الخليفة- النزهة- الزيتون - وسط).

وتبدأ المرحلة الثانية، يوم 6 مارس وحتى يوم 10 مارس المقبل وتشمل مناطق (السلام ثان - منشأة ناصر- عين شمس- المعادي- الوايلي- الساحل- الشرابية - المعصرة- التبين- حدائق القبة- المقطم - الشروق- مصر القديمة- بولاق- باب الشعرية- عابدين- مصر الجديدة- السيدة زينب).


 

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