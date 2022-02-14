موعد وحكم صيام الأيام البيض وسبب التسمية

تصدرت الأيام البيض اليوم الاثنين الموافق الـ14 من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد زيادة التساؤلات حول سبب التسمية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الأيام البيض

ومن جهتها، كشفت دار الإفتاء المصرية عن سبب تسمية الايام البيض بهذا الاسم، موضحة أن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرم القمر ويكون بدرا، والتي توافق الـ13 والـ14 والـ15 من كل شهر عربي.

تسمية الأيام البيض

وأوضحت الإفتاء أن الأيام البيض سميت بهذا الاسم لأن القمر يكون فيها بكامل استدارته وبياضه، حيث أن البياض هنا وصف لليالي لا الأيام، واطقل عليها ذلك.

أحاديث عن الأيام البيض

وعرفت الأيام البيض بذلك حي وردت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة في هذا الشأن، على رأسها قول جرير بن عبدالله "رضي الله عنه"، عن النبي "ص" قال: "ضيام أِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ" رواه النسائي وإسناده صحيح.

أهمية صيام الأيام البيض

ودعت الإفتاء إلى صيام الأيام البيض وهي أيام 13 و14 و15 من شهر رجب، والتي توافق الأثنين 13 رجب الموافق 14/2/2022،الثلاثاء 14 رجب الموافق 15/2/2022،الاربعاء 15 رجب الموافق الت16 من فبراير الجاري.