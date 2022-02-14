الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم مع سعي المستثمرين للأصول التي تعتبر ملاذات آمنة وسط مخاوف من أن تكون روسيا تحضر لغزو أوكرانيا.



وقالت الولايات المتحدة إن روسيا قد تقوم بهذه الخطوة في أي وقت وقد تختلق ذريعة فجأة لشن هجوم وأكدت أمس الأحد تعهدها بالدفاع عن كل شبر في أراضي حلف شمال الأطلسي. وتنفي روسيا أي نية لشن هجوم وتتهم الغرب بالهيستيريا.



وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المائة إلى 96.328 في أعلى مستوى منذ الأول من فبراير.



وزاد سعر الروبل الروسي 0.2 في المائة إلى 76.99 روبل للدولار بعد تراجعه لأدنى مستوياته منذ 28 يناير يوم الجمعة نتيجة تخلص المستثمرين من الأصول الروسية.



ووفقا لرويترز أشار محللون لدى كومرتسبنك إلى أن اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية بجعل دورات الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو عرضة للخطر بشكل خاص في حال تصعيد الصراع في أوكرانيا.



وانخفض اليورو بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.1309 دولار وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من فبراير.

وتراجع اليورو يوم الجمعة عندما طغى الاندفاع للحصول على الأصول الآمنة على توقعات بأن يشدد البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية.



وقالت كريستين لا جارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن أي إجراء يتعلق بالسياسة النقدية سيكون تدريجيا.



ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي وقائع اجتماعه لشهر يناير يوم الأربعاء لكن محللين استبعدوا أن يحوز أي إجراء قد يتخذه البنك المركزي الأمريكي على اهتمام الأسواق حتى تتراجع مخاطر التصعيد المحيطة بأوكرانيا.



وارتفع الين 0.3 في المائة إلى 115.15 ين للدولار و0.6 بالمئة أمام اليورو.



واستقر الفرنك السويسري على 1.0479 أمام اليورو غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ الثالث من فبراير الذي سجله يوم الجمعة.



