ارتفاع سعر البيتكوين 1.6% إلى 42.5 ألف دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 6ر1% منذ الساعة 5 من مساء السبت لتصل إلى 42 ألفا و552 دولار في الساعة 10 من صباح اليوم الأحد في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.


وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته2%، حيث يتم تداولها بين 41 ألفا و867 دولار و42 ألفا و714 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 38% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين ثان/نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار.


وفقدت عملة بيتكوين 8ر3% من قيمتها في الأسبوع الماضي و2ر8% حتى الآن هذا العام.

 

 

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