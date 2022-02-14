ارتفاع سعر البيتكوين 1.6% إلى 42.5 ألف دولار



ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 6ر1% منذ الساعة 5 من مساء السبت لتصل إلى 42 ألفا و552 دولار في الساعة 10 من صباح اليوم الأحد في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.



وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته2%، حيث يتم تداولها بين 41 ألفا و867 دولار و42 ألفا و714 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 38% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين ثان/نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار.



وفقدت عملة بيتكوين 8ر3% من قيمتها في الأسبوع الماضي و2ر8% حتى الآن هذا العام.