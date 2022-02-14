التضخم في الهند يتجاوز 6% في يناير

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني في الهند اليوم الاثنين أن التضخم في أسعار المستهلكين ارتفع في يناير.


وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 6.01% على أساس سنوي في يناير، مقابل ارتفاع بنسبة 5.66% في ديسمبر.

وفي الشهر نفسه من العام الماضي، كان التضخم في أسعار المستهلكين عند 4.06%.

كما ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 5.48% مقابل 4.05% في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في يناير، فيما تراجعت أسعار المواد الغذائية بمعدل أكبر بلغ 1.32%، حسب "الألمانية".


وأظهرت البيانات أن أسعار الملابس والأحذية قفزت بنسبة 8.84% على أساس سنوي، وأن تكلفة السكن ارتفعت بنسبة 3.52%، فيما ارتفعت تكلفة الوقود والإضاءة بنسبة 9.32%.


ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم إلى 5.3% في السنة المالية 2022 وإلى 4.5% في السنة المالية.2023

 

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