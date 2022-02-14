البطل يواصل السعي لتحقيق أحلامه.. الحسيني يقود فريق التتابع لعبور المانش

يواصل البطل السباح المصري محمد الحسيني، السعي لتحقيق الإنجازات والبطولات، ورفع اسم مصر عاليًا، حيث أنهى تدريباته، وفي طريقة للعودة للقاهرة، بعد أن تدرب تحت درجة حرارة تصل إلى 13.4 درجة.

والبطل المصري يستعد لقيادة منتخب مصر لعبور المانش يوم 7/7/2022 على المركب كلمان، ومعه سباحين من مدينة بورسعيد وسباحة من ألمانيا، حيث يقود فريق التتابع فنيًا كل من: خالد شلبي قاهر وعابر المانش عام 1983 والبطلة الأولمبية شيروت حافظ.

وكان محمد الحسيني من ذوي الهمم حقق المركز الاَول في مسابقة السباحة لمسافة 2 كم في المياه المفتوحة، خلال فعاليات مهرجان الفراعنة للسباحة Pharaoh’s Swim للمياه المفتوحة للأصحاء وذوي الهمم، الذي تستضيفه مدينة الغردقة من 31 أكتوبر إلى ٤ نوفمبر الجاري.

وحاول “الحسيني” عبور المانش بين إنجلترا وفرنسا في عام 2017، ولكنه اجتاز 16 كيلومترًا سباحة فى 7 ساعات متواصلة.