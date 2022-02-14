البطل يواصل السعي لتحقيق أحلامه.. الحسيني يقود فريق التتابع لعبور المانش

أخبار مصر
محمد الحسيني
محمد الحسيني
Advertisements

يواصل البطل السباح المصري محمد الحسيني، السعي لتحقيق الإنجازات والبطولات، ورفع اسم مصر عاليًا، حيث أنهى تدريباته، وفي طريقة للعودة للقاهرة، بعد أن تدرب تحت درجة حرارة تصل إلى 13.4 درجة.

والبطل المصري يستعد لقيادة منتخب مصر لعبور المانش يوم 7/7/2022 على المركب كلمان، ومعه سباحين من مدينة بورسعيد وسباحة من ألمانيا، حيث يقود فريق التتابع فنيًا كل من: خالد شلبي قاهر وعابر المانش عام 1983 والبطلة الأولمبية شيروت حافظ.

وكان  محمد الحسيني من ذوي الهمم حقق المركز الاَول في مسابقة السباحة لمسافة 2 كم في المياه المفتوحة، خلال فعاليات مهرجان الفراعنة للسباحة  Pharaoh’s Swim  للمياه المفتوحة للأصحاء وذوي الهمم، الذي تستضيفه مدينة الغردقة من 31 أكتوبر إلى ٤ نوفمبر الجاري.

وحاول “الحسيني” عبور المانش بين إنجلترا وفرنسا في عام 2017، ولكنه اجتاز 16 كيلومترًا سباحة فى 7 ساعات متواصلة.

منتخب مصر قيادة منتخب مصر المياة المفتوحة تحقيق الانجازات محمد الحسيني

مواد متعلقة

مي عاطف: برنامج قائمة الخطيب يلبي طموحات أعضاء الأهلي.. ونسعى لتحقيق طفرة في كل القطاعات

استقبال حافل لأهالي قرية الحسينية لمبادرة حياة كريمة الثقافية (صور)

النيابة تتحفظ على شخص حاول الانتحار بتفجير 4 أسطوانات غاز في منزله بالشرقية

“حكايات من بحور التاريخ” كتاب جديد للدكتور محمد فتحي عبدالعال

محافظ الشرقية: نجحنا في إضافة 7 آلاف فصل للخدمة خلال 3 سنوات فقط (فيديو)

تنبيه وتحذير عاجل من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس الأيام المقبلة

كاتبة مسلسل لية لأ: جلست مع أمهات قامو بالتبني حتى يقترب المشاهد للواقع

بهذه الطريقة ..منة فضالي تروج لفيلم "الفارس"
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. مرتضى منصور يحسم مستقبل كارتيرون مع الزمالك

كيروش يفقد “الدينامو” أمام السنغال

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا

"مكنتش أقصد".. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل ابنه زوجته بعد ضربها بالدقي

"منبوذ الأهلي" يقترب من الأنضمام للدوري الأردني

كيروش يستقر على بديل حجازي داخل جدران النادي الأهلي

الأهلي يجهز مفاجأة مدوية لـ "الشحات"

نتائج محفزة لريال مدريد بدور مجموعات الأبطال قبل مواجهة باريس سان جيرمان