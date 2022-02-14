ميناء دمياط يتداول 29 سفينة حاويات وبضائع العامة



ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة، و5 آلاف و491 شاحنة خلال ال` 24 ساعة الماضية، فيما بلغت الحاويات الواردة 971 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 2109 حاويات مكافئة.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الاثنين - أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1269 طن قمح متجه إلى صوامع بني سويف، وأخر مكون من 20 عربة بعد أن فرغ 19 حاوية (40 قدما) كان قادما من السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 140 ألفا و5 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 130 ألفا و236 طنا. وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1496 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات،حاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات، السعودية، الجزائر، بلجيكا، مالطا، أندونيسيا، سريلانكا، باكستان،أسبانيا، سلوفينيا، إنجلترا،هولندا، أنجولا، اليونان، كولومبيا، هندوراس، فرنسا، نيجيريا،أمريكا، سنغافورة، كرواتيا، ألمانيا،إيطاليا، والصين.

وأشار المركز إلى أن الصادرات بلغت 34 ألفا و183 طنا، تضمنت 10 آلاف و153 طن فوسفات،9آلاف و383 طن ملح، 3 آلاف و270 طن بودرة جبس، 6.7 ألف طن فول صويا، 4 آلاف و677 طن رمل، كما بلغت الواردات 53 ألفا و181 طنا،شملت 3 آلاف و986 طن قمح،2258 طن خشب زان،16 ألفا و561 طن حديد، 4 آلاف و980 طن كلورايد ايثلين،1168 طن سلاج، 23 ألفا و581 طن ذرة،، 2289 رأس ماشية (عجول تسمين ) بإجمالي وزن 647 طنا.