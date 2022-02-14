صرف 65 % من مقررات السلع التموينية لشهر فبراير حتى الآن
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف مقررات السلع التموينية لشهر فبراير الجارى بلغ 65% حتى الآن.
وقال المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، فى تصريح اليوم، إنه يتم يوميا ضخ 4000 آلاف طن سكر، و3000 آلاف طن زيت مناصفا بين العبوة حجم الـ 800 مل والعبوة حجم اللتر، وبالنسبة للمكرونة والأرز فنسب الضخ اليومى لهما تصل إلى 1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، مؤكدا أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى يتابع دوريا مع رئيسا شركتى الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجى بمخازن الشركتين، ووجه بالاستمرار فى توفير مخزون استراتيجى من السلع بكافة المخازن تحسبا لسقوط الأمطار.
كما وجه مديرى المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه بالإضافة إلى إتاحة ووفرة السلع.
وقد شدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة متابعة صرف السلع المقررة على بطاقة الدعم بالأسعار المعلن عنها، وأهمية قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة فى مكان واضح أمام المواطنين بأسعار السلع أيضا.