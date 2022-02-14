صرف 65 % من مقررات السلع التموينية لشهر فبراير حتى الآن



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف مقررات السلع التموينية لشهر فبراير الجارى بلغ 65%‏ حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، فى تصريح اليوم، إنه يتم يوميا ضخ ‏‏4000 آلاف طن سكر، و3000 آلاف طن زيت مناصفا بين ‏العبوة حجم الـ 800 مل والعبوة حجم اللتر، وبالنسبة ‏للمكرونة والأرز فنسب الضخ اليومى لهما تصل إلى ‏‏1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، مؤكدا أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى يتابع دوريا مع رئيسا ‏شركتى الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجى ‏بمخازن الشركتين، ووجه بالاستمرار فى توفير ‏مخزون استراتيجى من السلع بكافة المخازن تحسبا لسقوط الأمطار.

كما وجه مديرى المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية ‏على منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ‏بالإضافة إلى إتاحة ووفرة السلع.

وقد شدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة متابعة ‏صرف السلع المقررة على بطاقة الدعم بالأسعار المعلن عنها، ‏وأهمية قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة فى مكان واضح أمام ‏المواطنين بأسعار السلع أيضا.