موانئ بورسعيد تتداول 24 سفينة وتفرغ 19.2 ألف طن رخام
Advertisements
ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة، بالإضافة إلى تفريغ 19 ألفا و272 طنا بموانئ بورسعيد.
وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وغادرته 6 سفن أخرى، وتوجد على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين.
وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 3 سفن بضائع، منها سفينة بنمية لتفريغ 12 ألفا و230 طن رخام، وسفينة لتفريغ 3 آلاف و512 طن رخام.
وأشارت إلى أنه غادر ميناء غرب بورسعيد، سفينة بضائع عامة وسفينتا حاويات، وتوجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة، مؤكدة أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ; لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات التفريغ على الأرصفة.