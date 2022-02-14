موانئ بورسعيد تتداول 24 سفينة وتفرغ 19.2 ألف طن رخام

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة، بالإضافة إلى تفريغ 19 ألفا و272 طنا بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وغادرته 6 سفن أخرى، وتوجد على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 3 سفن بضائع، منها سفينة بنمية لتفريغ 12 ألفا و230 طن رخام، وسفينة لتفريغ 3 آلاف و512 طن رخام.

وأشارت إلى أنه غادر ميناء غرب بورسعيد، سفينة بضائع عامة وسفينتا حاويات، وتوجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة، مؤكدة أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ; لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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