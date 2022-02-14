تجارة الأردن تبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات

بحثت غرفة تجارة الأردن سبل تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات.



وبحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين؛ بحث أمين صندوق مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات فيها، أسعد القواسمي، ورئيس الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات محمد القطان، ونقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، سبل تعزيز التعاون المشترك مع تجار القطاع.



وأكد القواسمي، أهمية زيارة الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات ممثلة برئيسها وأعضائها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتداعيات الجائحة على القطاع.

وبحث الطرفان جهود غرفة تجارة الأردن، لاستقطاب مقر الاتحاد العربي إلى الأردن وإنشاء مركز للتدريب فيه، لغايات تصميم وصياغة المجوهرات.



ومن جهته قدم القطان عرضًا مرئيًا حول دور الاتحاد وأهدافه، ومن أهمها تنمية وتطوير وتنسيق مجالات أعضائه، وتوثيق الروابط بينهم، والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية، وتقديم المساعدة والدعم لأعضائه في تطوير وتقديم أساليب العمل لتحقيق أفضل مردود اقتصادي، والمساعدة في تفعيل الاتفاقيات التجارية بين الدول العربية. وأعرب علان عن تقديره وشكره لغرفة تجارة الأردن وممثل القطاع السيد أسعد القواسمي، على الجهود المبذولة خلال الأشهر الأخيرة للتعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي كونها بادرة مهمة تنعش القطاع في ظل الظروف الحالية.



وأكد حرص النقابة على التعاون وزيادة النشاطات مع الاتحاد العربي بما ينعكس إيجابيا على القطاع والاقتصاد الوطني.



على صعيد متصل، التقى رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أمس الأحد، رئيس الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات محمد القطان، في مقر الغرفة.



وأشار الكباريتي إلى دور الغرفة المحوري من خلال تمثيل قطاع الحلي والمجوهرات في التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير القطاع، مؤكدًا أنه واعد وذو قيمة مضافة عالية، ومشغل رئيسي للعمالة وله قدرة تصديرية عالية في العديد من الدول.



وأكد حرص الغرفة على التعاون مع الاتحاد لإقامة معرض للذهب والمجوهرات في الأردن، ودعوة أصحاب الأعمال في هذا القطاع من الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية للأيدي العاملة الأردنية بالتعاون مع الجهات المعنية لتنمية المشاريع وتطويرها.