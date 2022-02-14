وفد أردني يشارك في مؤتمر مصر الدولي للبترول

يشارك وفد أردني برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول بالقاهرة اليوم الاثنين لبحث مستجدات قطاع البترول والتحديات التي تواجه العالم في هذا المجال.



وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الوزير الخرابشة سيشارك في جلسة تضم وزير البترول المصري، ووزير النفط والمعادن اليمني، ورئيس سلطة الطاقة والمصادر الفلسطينية لمناقشة خطة التعافي وديناميكيات السوق الجديدة وتعاون المنتجين والمستهلكين لضمان ازدهار واستقرار إمدادات الطاقة.



وسيبحث المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع البترول والتحولات العالمية بهذا الخصوص، وبدء تعافي القطاع من تداعيات جائحة كورونا، وسبل مواجهة التغير المناخي، وآليات الخروج بنتائج تستفيد منها الشعوب، وآليات تمويل المشاريع البترولية وتمكين المرأة في قطاع الطاقة والتحول الرقمى بقطاع البترول لمواجهة الجائحة.

ويضم الوفد الأردني، كلا من مدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة، ومساعد الأمين العام لشؤون الطاقة المهندس حسن الحياري.