يبدأ في هذا الموعد من كل عام عن الحديث عن امتحانات الثانوية العامة، خاصة استمارة الثانوية الذي كثر الحديث عنها خلال الفترة الماضية، إذ يجب على الطلاب ملئها لدخول الامتحانات نهاية العامة، حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ببدء تلقى طلبات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 في نهاية يناير الماضي، ويستمر التقديم حتى يوم 24 فبراير الجاري.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 وفق ما كشفت عنه وزارة التربية والتعليم.

لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة من خلال الدخول على الرابط التالي اضغط هنا.

وأوضحت الوزارة بعض الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل استمارة الثانوية العامة، أولها الدخول على الرابط والتسجيل من خلال البريد الموحد للطالب، ثم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب والبريد الموحد.

وعلى الطالب عند التسجيل مراجعة الاستمارة التي ستظهر له، والتأكد من صحتها بشكل دقيق وكتابة الاسم رباعيا، ولا بد أن يكون مطابقا للاسم الموجود في شهادة الميلاد الخاصة بالطالب، ولا يخالفه حتى يكون التسجيل صحيحا.

طباعة استمارة الثانوية العامة 2022

وقبل طباعة استمارة الثانوية العامة 2022 يجب على الطالب أثناء التسجيل مراجعة بعض البيانات الخاصة به، والتأكد من صحتها كما هي موجودة في سجلاته بالمدرسة وشهادة الميلاد بالنسبة لبعض البيانات مثل الشعبة واللغة الثانية والديانة، والتأكّد من أنّ الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفسها الصورة التي ستقدم مع الاستمارة خلفية بيضاء مقاس 4×6.

ونصحت وزارة التربية والتعليم بالتدقيق في المعلومات عند تسجيل استمارة الثانوية العامة، حتى لا يقع الشخص في تسجيل بيانات خاطئة، مشيرة إلى أن من يقعون في أخطاء عند التسجيل لا يجب عى الطالب الضغط على خيار طباعة الاستمارة، والتوجه فورا للمدرسة ولحجرة الإرشاد التعليمي فورا، لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.